Шотландка требует от создателей сериала «Олененок» $170 млн

Жительница Шотландии, утверждающая, что была образцом для женщины-сталкера из известного сериала "Олененок", подала в суд на компанию-производителя Netflix, требуя не менее 170 миллионов долларов в качестве компенсации за клевету, которая, по ее мнению, навредила ее репутации.

© кадр из фильма

Об этом написал журнал Variety. Британский сериал "Олененок" представляет собой черную комедию, в которой главный персонаж, начинающий комик Донни Данн, работает барменом в одном из лондонских пабов.

Марта, одна из посетительниц паба, женщина с лишним весом, начинает преследовать Донни как лично, так и в интернете. Фиона Харви утверждает, что персонаж Марты, исполненный Джессикой Ганнинг, основан на ее личности. Она подала иск на Netflix, обвиняя производителя сериала в клевете, умышленном причинении эмоционального страдания, небрежности и нарушении ее прав на личную жизнь.

Иск был подан в четверг в окружной суд США по Центральному округу Калифорнии, отмечает издание. До этого Netflix впервые показал нового Ведьмака после ухода Генри Кавилла.