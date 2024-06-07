Фильм «Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма» выйдет в РФ и за рубежом

Второй фильм франшизы "Волшебник Изумрудного города" выйдет в прокат одновременно в России и в нескольких зарубежных странах. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров.

© Кадр из трейлера фильма "Волшебник Изумрудного города"

"Сейчас идет работа над вторым фильмом - "Волшебник Изумрудного города. Злая ведьма". История большая, по сути, это целая вселенная со своими супергероями. Мы обсуждаем с нашими зарубежными партнерами приобретение прав на этот фильм, и с удовольствием хочу сказать, что релиз картины состоится одновременно в целом ряде стран", - сказал он в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



Релиз первого фильма франшизы "Волшебник Изумрудного города" запланирован 1 января 2025 года, сейчас картина находится в пост-продакшене. Как ранее сообщал Александр Жаров, всего во франшизе запланировано семь фильмов.

Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.