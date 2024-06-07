Милош Бикович сыграет главную роль в совместном фильме России и Китая

По данным «РИА Новости», актёр Милош Бикович, известный по «Холопу» и «Вызову», сыграет главную роль в российско-китайском фильме «Красный шёлк».

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По словам министра культуры России Ольги Любимовой, в стране очень рады тому, что в Китае вышла лента «Вызов». Работа над «Красным шёлком» идёт.

"Отдельно, например, не могу не упомянуть кино. Скажу два слова, что мы очень гордимся, что 15 марта на большой экран Поднебесной вышла наша космическая драма «Вызов» Клима Шипенко. И сейчас готовится новый проект «Красный шёлк». Мы уже с коллегами обсуждаем возможность его создания."



Вместе с Биковичем в ленте сыграют Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Гоша Куценко, Чжэн Ханьи, Хуан Хаонань и другие.

Даты выхода у картины пока нет. Её режиссёром выступит Андрей Волгин.