Начались съемки третьего сезона сериала «Омар в большом городе»

Стартовали съемки продолжения смешной истории о приключениях самого доброго и искреннего дагестанца, который пытается выжить в большом городе, и найти себя.

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Во втором сезоне Омар, приехавший покорять столицу, притворялся богачом, чтобы впечатлить родственников, и завоевать сердце журналистки Аси. В третьем сезоне мужчина знакомит девушку с семьей, но дорога к счастливым отношениям совсем не проста.

Пока друг Омара Олег празднует вторую свадьбу с женой Ольгой, Омар показывает Асе город Дербент и красоты Кавказа. Во время прогулки девушка исчезает — вскоре выясняется, что ее якобы украл для замужества местный горец Юсуф. Девушку удается спасти от насильственного брака, но она подозревает в похищении Омара, который якобы подстроил похищение, чтобы ее впечатлить. Она возвращается в Москву и прекращает общение.

Безответная любовь вгоняет Омара в тоску и депрессию — ему нужно срочно возвращать любимую. Чтобы вернуть расположение Аси, Омар готов пойти на многое: дарить дорогие подарки, сесть в полицию, заключить сделку с врагом, и даже фиктивно жениться.

Параллельно с этим отношения Олега и Ольги дают трещину, а потому они записываются на прием к семейному психологу. На первой же сессии мужу приходит «гениальная» идея: он хочет совмещать работу таксистом и психотерапевтом, недаром же пассажиры делятся с водителями самым сокровенным. Он придумывает авторский метод «разговор с таксистом», в рамках которого пытается избавить от хандры и самого Омара.

Роли в третьем сезоне исполнят Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Анастасия Байкаева, Джалил Асретов и Лилия Разакова и Рухин Магеррамов

Омар Алибутаев, актер:

«В новом сезоне на Омаре лежит новая ответственность. Эмоции у меня колоссальные, космические, вулканические, позитивные! Для меня “Омар в большом городе” — самый главный и дорогой моему сердцу проект. Он для меня открыл многие двери в мир кино».

Анастасия Байкаева, актриса: «К съемкам я приступаю с самым жизнерадостным и энергичным настроением, а все потому, что соскучилась по проекту, команде, героям. Я правда искренне дорожу тем, что наша история — добрая и смешная. Каждый зритель сможет посмотреть наш сериал дома всей семьей, и я всегда вспоминаю, с чего мы начинали и какие потрясающие результаты у нас сейчас».

Роман Фокин, режиссер: «В новом сезоне герои, как всегда, с честью и достоинством выйдут из всех испытаний, которые придумали авторы - на то они и герои, чтобы выходить из всех испытаний с честью и достоинством. Также в сезоне будет новый герой — птица высокого полета, ну а какая — смотрите сериал. Съемки будут проходить в Москве, мы разобьем тарелку и снимем первую серию на родине нашего главного героя Омара в Дагестане».