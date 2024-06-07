В Госдуме заявили о ненадобности вырезать из кино сцены с алкоголем

Ещё в декабре 2023 года в Госдуме предложили запретить открытый показ употребления алкоголя в фильмах, поскольку это пагубно влияет на зрителей и может сподвигнуть их к определённым действиям.

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Недавно первый зампред комитета Госдумы по культуре и актриса Елена Драпеко высказалась по поводу схожей тематики. По её мнению, вырезать из картин фрагменты с употреблением алкоголя нельзя, а вот выступать артистам в более приличных образах точно стоит.

"Насчёт употребления алкоголя: я думаю, это лишнее, потому что в спектаклях и фильмах употребляют алкоголь. Ну не будем же мы вырезать эти сцены. Кроме того, вино в разумных пределах очень даже полезно. Особенно красное."



Ранее алкоголь в фильмах предлагали убирать с помощью блюра, чтобы зритель не видел процесс его поглощения.