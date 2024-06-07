Байопик о Майкле Джексоне может стать самым крупным фильмом Lionsgate

В недавнем интервью изданию The Hollywood Reporter исполнительный директор Lionsgate Джим Пэкер заявил, что байопик о Майкле Джексоне, вероятно, станет самым крупным фильмом кинокомпании.

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По словам Пэкера, во время работы над лентой было наделано «очень много шумихи». Джим думает, что картина про культового певца станет самой большой работой Lionsgate.

"Шумиха будет просто сумасшедшая. И я думаю, что это будет самый большой фильм, который у нас когда-либо был."



Ранее Lionsgate выпустила все четыре части «Джона Уика», две части «Иллюзии обмана», почти все части «Пилы» и многие другие ленты. В байопике затронут многие этапы жизни Джексона, начиная от непростой судьбы и заканчивая его самыми громкими выступлениями.

Мировая премьера картины под названием «Майкл» состоится 18 апреля 2025 года. Её режиссёром выступил Антуан Фукуа, а роль музыканта исполнил его племянник, Джафар Джексон. Съёмки картины подошли к концу.