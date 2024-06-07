Клипмейкер снимет следующий фильм про Годзиллу и Конга

Вселенная Мострверса нашла нового рулевого, им стал клипмейкер Грант Спьютор, на счету которого один более-менее заметный фильм – «Дитя робота» (2018) с Хилари Суэнк в главной роли. Теперь он снимет следующий фильм Годзиллу, Конга и других титанов.

© кадр из фильма

В своих соцсетях постановщик отметил, что с детства является поклонником гигантских кайдзю и для него большая честь стать частью Вселенной Монстров.

Вопрос с поиском постановщика возник после того, как Адам Вингард, руководивший съемками на фильмах «Годзилла против Конга» и «Годзилла и Конг: Новая империя», сообщил, что не будет режиссировать следующий фильм серии.

Для написания сценария привлечен Дэйв Каллахэм, который был соавтором таких фильмов, как «Чудо-женщина: 1984» (2020), «Мортал Комбат» (2021) и «Шан-Чи и легенда десяти колец» (2021). Он также участвовал в написании одного из первых скриптов для «Годзиллы» в 2014 году.