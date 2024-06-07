Вице-президента «Казахфильма» осудили за продажу бутафорской крепости

Суд Алма-Аты приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего вице-президента киностудии "Казахфильм" Серика Жубандыкова за незаконную продажу коммерческой компании бутафорской крепости из кинофильма "Кочевник".
Об этом сообщило агентство по противодействию коррупции Казахстана.
"Он осужден за хищение Бутафорской крепости "город Туркестан", построенной по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза в рамках кинопроекта "Кочевник" на берегу [реки] Или в Алматинской области путем незаконной реализации, что повлекло ущерб государству", - говорится в сообщении.
Приговором суда Жубандыкову назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет условно, указали в агентстве. В сообщении отмечается, что земельный участок и крепость возвращены в государственную собственность.
В 2017 году в совершении этого деяния обвинялся бывший руководитель киностудии. Имя экс-главы "Казахфильма" следствием не называлось. С 2015 по 2019 год киностудией, расположенной в Алма-Ате, руководил кинорежиссер и поэт Бахыт Каирбеков. Агентство по противодействию коррупции сообщало в ноябре 2023 года, что крепость "Туркестан", была реализована экс-главой по цене ниже рыночной стоимости коммерческой организации, аффилированной с экс-руководством министерства культуры и спорта.
Фильм "Кочевник", повествующий о юности объединителя Казахстана Аблай-хана, был поставлен на киностудии "Казахфильм" в 2005 году. Одним из режиссеров картины являлся российский режиссер Сергей Бодров-старший. Фильм обошелся в $40 млн и считается самым дорогим в истории Казахстана.