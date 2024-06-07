Вице-президента «Казахфильма» осудили за продажу бутафорской крепости

Суд Алма-Аты приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего вице-президента киностудии "Казахфильм" Серика Жубандыкова за незаконную продажу коммерческой компании бутафорской крепости из кинофильма "Кочевник".

© кадр из фильма

Об этом сообщило агентство по противодействию коррупции Казахстана.

"Он осужден за хищение Бутафорской крепости "город Туркестан", построенной по цене ниже рыночной стоимости в 44 раза в рамках кинопроекта "Кочевник" на берегу [реки] Или в Алматинской области путем незаконной реализации, что повлекло ущерб государству", - говорится в сообщении.



Приговором суда Жубандыкову назначено наказание в виде лишения свободы на пять лет условно, указали в агентстве. В сообщении отмечается, что земельный участок и крепость возвращены в государственную собственность.

В 2017 году в совершении этого деяния обвинялся бывший руководитель киностудии. Имя экс-главы "Казахфильма" следствием не называлось. С 2015 по 2019 год киностудией, расположенной в Алма-Ате, руководил кинорежиссер и поэт Бахыт Каирбеков. Агентство по противодействию коррупции сообщало в ноябре 2023 года, что крепость "Туркестан", была реализована экс-главой по цене ниже рыночной стоимости коммерческой организации, аффилированной с экс-руководством министерства культуры и спорта.

Фильм "Кочевник", повествующий о юности объединителя Казахстана Аблай-хана, был поставлен на киностудии "Казахфильм" в 2005 году. Одним из режиссеров картины являлся российский режиссер Сергей Бодров-старший. Фильм обошелся в $40 млн и считается самым дорогим в истории Казахстана.