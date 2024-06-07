По франшизе «Волшебник изумрудного города» снимут семь фильмов

Франшиза «Волшебник изумрудного города» будет состоять из семи фильмов, первый из которых выйдет в российский прокат 1 января 2025 года, рассказал генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Александр Жаров на полях Петербургского международного экономического форума, передает ТАСС.

© кадр из фильма

По его словам, вторая лента будет называться «Волшебник изумрудного города. Злая ведьма». Премьера этой картины запланирована одновременно в России и целом ряде дружественных стран.

«Мы обсуждаем с нашими зарубежными партнерами приобретение прав на этот фильм», - уточнил Жаров.



Ранее стало известно, что Колокольников и Ходченкова снялись в фэнтези «Волшебник Изумрудного города», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».