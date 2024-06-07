Что известно о фильме «Батя 2»

В России стартовали съемки продолжения комедийного фильма «Батя». Кто сыграет во второй части, какой будет сюжет, когда ожидается премьера?

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Что известно о продолжении фильма «Батя»

Телеканал ТНТ и компания Good Story Media приступили к съемкам фильма «Батя — 2. Дед», который вновь расскажет о сложных отношениях между отцом и сыном, сообщает портал kinometro.ru.

Съемки продлятся до конца июля и пройдут в павильонах «Амедиа», а также в Московской и Пермской областях. Основная локация — село Кын, которое расположено в 250 км от Перми. Премьера ленты ожидается в 2025 году.

Режиссером сиквела выступит Илья Учитель, а его сценарий написали авторы первого фильма — Алексей Литвиненко, Антон Зайцев и Павел Тихомиров. Кроме того, к своим ролям вернутся Стас Старовойтов (Макс), Владимир Вдовиченков (Батя), Надежда Михалкова (Ирина), Андрей Андреев (Макс в детстве), Севастьян Бугаев (Дима) и другие.

События второй части развернутся в двух временных линиях: 1940-х и 1990-х годах. По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но выясняется, что ребенок сбежал из дома. Обеспокоенные родители отправляются на его поиски и узнают, что мальчик сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути главный герой вспоминает, как родители во время развода отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства. Параллельно в фильме также рассказывается история знакомства и любви Деда с его будущей женой.

Имя актера, который сыграет Деда в разные периоды жизни, пока держится в секрете — сообщается, что создатели не стали приглашать на эту роль актеров разного возраста, а использовали сложный пластический грим. Также сообщается, что авторы ленты планируют создать масштабные декорации, чтобы запечатлеть сцены времен Великой Отечественной войны.

О чем фильм «Батя»

В российском кинопрокате фильм «Батя» стартовал 23 февраля 2021 года. Телевизионная премьера картины состоялась 24 мая 2021 года на ТНТ. Версия в виде четырехсерийного мини-сериала была показана 5 сентября 2021 года. При этом изначально планировалось выпустить «Батю» как 80-серийный ситком с коротким хронометражем эпизодов (одна-две минуты), которыми можно было бы делиться друг с другом в мессенджерах и социальных сетях.

По сюжету отцу Макса Владимиру исполняется 70 лет и по этой причине главный герой приглашает того отпраздновать юбилей в Москву. Однако в назначенный день Владимир звонит сыну и сообщает, что не приедет, поскольку передумал.

В связи с этим Макс решает сам отправиться на юбилей к отцу и уговаривает поехать с ним жену Ирину и своих двух детей Диму и Настю, хотя им эта идея сперва не по душе, поскольку Владимир довольно нелюдимый человек со сложным характером. Попытка Макса предупредить Батю о грядущем приезде не удается, потому что тот просто отказывается отвечать на звонки.

Во время долгой дороги главный герой не раз пожалеет о решении навестить отца со своей семьей, ведь внезапно выяснится, что он просто не представляет, как вести себя с детьми. В дороге у него будет время, чтобы начать учиться быть папой и вспомнить о самых забавных и тревожных событиях собственного детства, а также об особой воспитательной методике своего сурового и нелюдимого отца.

Фильм собрал более 500 млн рублей в России, в связи с чем режиссер картины Дмитрий Ефимович в одном из интервью заявил о возможности продолжения на как минимум две части.

В сентябре 2021 года фильм был отмечен специальным дипломом жюри кинофестиваля Premio Felix в Италии. В сентябре 2022 года картина была представлена в виде шорткома из полутораминутных скетчей на фестивале веб-сериалов Bilbao Seriesland в четырех номинациях. В итоге фильм получил приз за лучший сценарий.

На портале «Кинопоиск» рейтинг «Бати» составляет 7,7 балла на основе 720 353 оценок.