Создательница сериала «Аколита» хочет снять проект по Star Wars: KOTOR

В недавнем интервью создательница сериала «Звёздные войны: Аколит» Лесли Хедланд рассказала, что хотела бы снять проект по игре Star Wars: Knights of the Old Republic. Она — большая фанатка игры BioWare.

© Чемпионат.com

По словам Хедланд, ей всегда была интересна Knights of the Old Republic в первую очередь именно в формате фильма или сериала. Особенно сильно её интересует мастер джедай Крея, появившаяся в тайтле.

Я всегда хотела изучить версию игры Knights of the Old Republic в реальном времени и персонажа Креи. Я думаю, это была бы очень интересная история для воплощения в жизнь.

Несмотря на желание Хедланд, которое может и реализоваться, «Аколит», судя по оценкам на IMDb, стал худшим проектом в истории «Звёздных войн».