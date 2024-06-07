Подробности о мультфильме «10 жизней»

Вы помните, сколько жизней у котов? Обычно говорят, что их девять — этому даже пытаются найти научные доказательства. Однако, из любого правила есть исключения — так, в новом мультфильме «10 жизней» у главного героя этих самых жизней на одну больше, чем положено.

© tlum.ru

Тлум.Ру разбирается, как так вышло и как получить свои девять жизней.

О чём речь?

Британско-канадский мультфильм «10 жизней» расскажет историю о необыкновенных приключениях котика по имени Беккет. Он начинает жизненный путь на улице, но благодаря своему уму и храбрости всё-таки находит новый дом, где его окружают забота и любовь со стороны молодой учёной по имени Роуз. Но не всё так просто — однажды к девушке приходит её бывший парень, и Беккету это совсем не по вкусу. В результате попыток избавиться от нежелательного гостя кот теряет одну из своих девяти жизней, которая, к сожалению, оказывается последней.

Когда Беккет оказывается на небесах, ему удаётся договориться о возвращении на землю и получении девяти новых жизней, с условием, что ему придётся каждый раз проживать их в телах различных животных. Теперь Беккету предстоит доказать Роуз, что он все ещё её любимый кот, даже если сейчас выглядит совсем по-другому.

Режиссёром и сценаристом проекта стал Крис Дженкинс, известный работой над мультфильмами «Дом» и «Лови волну!», а также по участию в лентах студии Disney, таких как «Кто подставил кролика Роджера», «Русалочка», «Красавица и чудовище», «Аладдин» и «Горбун из Нотр-Дама».