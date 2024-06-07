Что известно о полнометражных фильмах "Умка" и "Простоквашино"

Телеканал ТНТ и "Союзмультфильм" заключат соглашение о сотрудничестве в производстве игровых фильмов, героями которых станут популярные анимационные образы. Об этом сообщил генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов в ходе обсуждения трендов кинопроизводства в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума.

© кадр из фильма

"Сейчас в кинопроизводстве наблюдается активный тренд: мы все пытаемся переосмыслить советское наследие. Значительная его часть - это прекрасные мультфильмы, на которых мы все с вами росли. ТНТ и "Союзмультфильм" хотят вдохнуть в эти уже классические истории новую жизнь, чтобы подарить современным детям и их родителям те эмоции, которые мы сами испытывали во время просмотра. Мы запускаем целую линейку проектов - художественных и анимационных - в которых можно будет увидеть культовых персонажей. Это "Простоквашино" по мотивам рассказов Успенского и трогательная история про дружбу мальчика с белым медведем "Умка", колыбельную из которого мамы до сих пор поют детям", - рассказал Аркадий Водахов.



В свою очередь, председатель Совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева сообщила, что сотрудничество будет строиться вокруг создания различных кино, анимационных и офлайн-проектов. Так, в настоящее время уже ведется работа над тремя игровыми фильмами и театральным шоу.

"Союзмультфильм" сегодня развивается как мультивселенная, где персонажи из разных фильмов могут встречаться друг с другом в новых мирах, - рассказала Юлиана Слащева. - Накануне Нового года студия выпустила короткометражку "Принцессы. Сказочный голос", где на одном экране предстали легендарные героини: Принцесса Бременская, Забава из "Летучего корабля", "Золушка" и Дюймовочка. Этот союз настолько вдохновил многих авторов что сейчас мы совместно с "ГазпромМедиаХолдингом" будем делать игровой фильм".

Другой игровой фильм, по ее словам, расскажет о приключениях знаменитого белого медвежонка Умки, его мамы-медведицы и мальчика Тайкэ: знаменитые мультгерои появятся в фильме благодаря технологии CGI. Еще одна художественная лента разрабатывается совместно с кинокомпанией братьев Андреасян - она расскажет историю о жителях знаменитой деревни "Простоквашино".

"Фильмы на основе "золотой коллекции" имеют высокий потенциал для семейного смотрения: персонажей классики знают не только родители, но и современные дети - об этом говорят данные исследования "Новое поколение" этого года - в топе по узнаваемости у детей 4-15 лет герои "Ну, погоди!", "Простоквашино", "Винни-Пух", "Малыш и Карлсон" наряду с современными персонажами", - добавила Юлиана Слащева.



Заявления прозвучали на секции "Как в старой сказке: какие жанры будут главными в кинематографе и медиа?". На ней ведущие продюсеры и режиссеры страны обсудили новые тренды в кинопроизводстве. Спикеры - генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов, председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева, режиссер и продюсер Сарик Андреасян, генеральный директор ООО "Централ Партнершип" Вадим Верещагин, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Okko Гавриил Гордеев, продюсер Лика Бланк, креативный директор онлайн-кинотеатра KION Илья Бурец, директор киностудии "Руки Вверх Production" Сергей Жуков, режиссер Алексей Учитель и генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink Антон Володькин.