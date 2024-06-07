Сарик Андреасян назвал счастьем работу с Петросяном над «Манюней»

Режиссёр Сарик Андреасян выступил гостем свежего выпуска шоу «ОК на связи!». Во время беседы он рассказал о работе с культовым комиком Евгением Петросяном над фильмом «Манюня: Приключения в Москве».

© кадр из фильма

По словам Адреасяна, Петросян очень достойно показал себя в своей первой роли в кино. Режиссёр подчеркнул, что для всей команды было счастьем работать с юмористом.

Для нас большое счастье, что он с нами, потому что мне кажется, что это вообще невероятный успех. И это первая, действительно это первая роль в кино. То есть это звучит странно — при всей его популярности и так далее — но вот… И мне кажется, очень достойно, очень обаятельно сделано.



Ещё постановщик рассказал, что Петросяна к нему «привёл» сериал «Чикатило». Юморист оставил комментарий под одной из публикаций о шоу и Андреасян решил с ним связаться, чтобы обсудить сотрудничество.