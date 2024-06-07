Сарик Андреасян объяснил, почему отказался от сериала о Никулине

Кинорежиссер, сценарист, кинопродюсер, актер Сарик Андреасян стал гостем шоу «ОК на связи!» в социальной сети Одноклассники. В интервью он рассказал, почему отказался от съемок сериала об актере Юрии Никулине.

В 2021 году, к 100-летию Никулина, по словам Андреасяна, он подготовил сценарий 16-серийного сериала-биографии артиста. Однако для байопика не смогли найти деньги — никто из потенциальных спонсоров не проявил желания вложиться в проект.

«И это меня даже как-то так обидело. Я говорю: «Так это же действительно наследие. Это наше все» и так далее», — вспоминает он.



Для фильма «Манюня: Приключения в Москве» образ Никулина, продолжил он, воссоздали с помощью искусственного интеллекта.

«И вдруг начался какой-то такой кипеш, «Ой-ой-ой, да как вы смеете». Я подумал: «А где же вы были, когда… Что же вы ничего не сделали к 100-летию?» — рассуждает Андреасян.



Накануне сын Юрия Никулина Максим оценил «воскрешение» отца с помощью нейросети в фильме «Манюня: Приключения в Москве».

«Могу сказать точно: то, что мне показывали авторы будущего фильма, мне даже больше понравилось, чем то, что мы сделали в свое время на юбилей отца (имеется в виду проекция в Цирке на Цветном бульваре. — Прим. ред.). Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала», — сказал он.



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