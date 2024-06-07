Комедия «Отчаянные наследники» выйдет 4 июля

4 июля в российский прокат выходит авантюрная комедия о состоятельной испанской семье, за внешним благополучием которой скрываются скандальные секреты.

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Богатое каталонское семейство Гайардо съезжается в родовое поместье на похороны вырастившей их преданной няни. Отказавшись исполнить ее завещание, они получают секретные письма, каждое из которых раскрывает неприглядную правду о главных героях, приводя к череде забавных событий и неловких разоблачений.

Съемки фильма проходили в Барселоне и ее живописных окрестностях, в городках Алелья, Ареньс-де-Мунт, Аржентина и Сан-Висенс-де-Монтальт. На роли обаятельных эгоистичных наследников были приглашены привлекательные звезды хитов Netfix и сериального испанского кино. А нарисованная плеяда персонажей и их взаимоотношений между собою развлекают колоритностью и жалят ядом сарказма.