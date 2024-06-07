Вице-спикер Чернышов предложил вырезать Шона Пенна из фильма

В российский прокат 6 июня вышел фильм «Асфальтовые джунгли» с осудившим спецоперацию актером Шоном Пенном, который называет себя другом Владимира Зеленского. Зампредседателя Госдумы, депутат фракции ЛДПР Борис Чернышов в беседе с «Абзацем» предложил вырезать скандального артиста из кинокартины.

© кадр из фильма

Парламентарий отметил, что является противником отзыва прокатного удостоверения, поскольку тогда появятся желающие посмотреть этот фильм через пиратские ресурсы.

Давайте просто вырежем Шона Пенна – получится 20-минутная картина со второстепенными персонажами, которая не будет вызывать никакого интереса. Вообще, надо вызвать скорую помощь Шону Пенну, чтобы вправить ему мозги. Отправим в небытие Пенна со своим Шоном. Он топил за Украину из-за повестки исключительно. Да он плевать на Зеленского хотел! Он на карте не может показать Украину и настоящих пуль в руках не держал, заявил Чернышов.



Также он призвал вместо фильмов об американских медиках показывать российские картины.

Общественная организация «Зов народа» ранее направила запрос в Минкультуры России с требованием аннулировать разрешение на показ американского фильма «Асфальтовые джунгли», где главную роль исполняет Шон Пенн.

Это произошло на фоне того, что после начала спецоперации голливудский актер оказал поддержку Украине, совершил поездку в эту страну и встретился с ее президентом Владимиром Зеленским. Ранее Пенн публично заявил о своей готовности переплавить свои награды «Оскар» на боеприпасы для использования против российских сил.

Также он выступал с призывами о вводе американских войск на украинскую территорию в поддержку ВСУ. Согласно сообщениям СМИ, существует вероятность того, что Шон Пенн может иметь связи с ЦРУ и участвовать в торговле оружием.