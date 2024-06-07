Алексей Учитель прокомментировал вопрос конкуренции с Голливудом

В России действительно происходит подъем отечественного кино, но рынку приходится преодолевать множество трудностей, заявил режиссер и сценарист Алексей Учитель на полях ПМЭФ-2024. Кинематографист убежден, что российским киностудиям следует продолжать конкурировать с Голливудом и поднимать свою планку, передает корреспондент NEWS.ru.



Подъем [российского кино] действительно происходит, и это очень радостно, это свободное пространство, которым мы обязаны воспользоваться. Но все равно есть обстоятельства, которые иногда не позволяют сохранять эту высоту, — сказал он.



В качестве примера Учитель привел ситуацию вокруг теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», который сильно ударил по кассовым сборам картин, вышедших на экраны в тот период. При этом он отметил, что сейчас отечественному кинематографу нужно сделать все, чтобы вернуть доверие зрителей.

Все равно соревноваться надо. Ничего я не вижу в этом плохого. Другое дело, что нам просто не дают смотреть это (голливудское. — NEWS.ru) кино. Это безобразие. И то, что нас на фестивали не пускают, мне кажется, никому не нужно. И кинематографу в целом это точно только повредит, — поделился он мнением.



Ранее Учитель признался, что фильм «Молодая Яга» пока находится на стадии разработки, но картина уже обрела вариант сценария. Он отметил, что сейчас возглавляемая им киностудия «Рок» ищет спонсоров, поскольку ожидается, что проект окажется дорогостоящим.