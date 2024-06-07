Обзор мультфильма «Пушкин и… Михайловское. Начало»

В любой ситуации можно найти что-то хорошее — даже когда ты молодой поэт, и тебя отправляют в ссылку в место, где ты никогда раньше не был. Имя Александра Сергеевича Пушкина известно всем, даже малышам, а историю его судьбоносной дуэли рассказывают на уроках литературы в школе. Но каким было его детство?

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Тлум.Ру посмотрел анимационную новинку «Пушкин и… Михайловское. Начало» от студии «Муха», выпущенную к 225-летию со дня рождения поэта, и рассказывает, какой она получилась.

О чём мультфильм?

Юного Пушкина в 1824 году ссылают в родительское имение Михайловское — тут, среди полей, холмов, лесов и рек, он и учится раскрывать свой поэтический талант. Вот только для начала нужно научиться жить в деревне и попасть забавные и таинственные приключения вместе с мышкой, псом и котом.

Проект, задуманный продюсером Игорем Гаврюшкиным и художником-постановщиком Игорем Шаймардановым, нацелен на отображение поэта не как неземного и отстранённого существа, выбравшегося из портрета, а как обычного человека, испытывающего такие знакомые нам чувства.

Что показали?

В мультфильме показаны юные годы творчества Александра Сергеевича Пушкина — тут ему двадцать пять лет, и он пока начинает свой путь в качестве поэта — впрочем, к этому моменту он уже известен в своём небольшом кругу. Вот только из блестящего Петербурга его ссылают к матери, в село Михайловское. Тут вкусная клубника, свежий воздух и прекрасные зелёные пейзажи, однако Пушкин совсем этому не радуется. Ему не хватает светcких мероприятий, общения с петербургской интеллигенцией и цивилизации — конечно, такой, какая была доступна горожанам в девятнадцатом веке.

Сюжет ленты насыщен интересными биографическими отсылками, но при просмотре важно помнить, что это не стопроцентно исторически достоверный мультфильм. Хотя среди персонажей, помимо главного героя, присутствуют и другие исторические личности: няня Александра, Арина Родионовна, лицейские друзья Пушкина Пущин и Дельвиг, хозяйка Тригорского Прасковья Осипова-Вульф, её падчерица Анна Осипова и племянница Анна Керн, министр иностранных дел Карл Нессельроде и офицер Николай Бошняк. Их имена вы можете помнить из школьного курса литературы.

Главная цель истории — не показать быт Пушкина в точности таким же, каким он был в 1824 году, а продемонстрировать становление его личности в сказочной форме. Ведь невозможно было бы писать такие яркие и глубокие стихотворения без соответствующего жизненного опыта. А юным зрителям, которым исторические справки могут показаться слишком сложными, будет интересно узнать о жизни самого известного русского поэта.

Важно указать, что это не цельный мультфильм — он состоит из множества коротких новелл, рассказывающих о приключениях Пушкина в Псковской губернии. В один день он видит русалку, сидящую на ветвях, в другой — встречает дома загадочного гостя, в третьей — общается с лешим. Многие из этих историй отсылают к пушкинским сказкам, так что можно предположить, что могло вдохновить Александра Сергеевича на творчество.

Визуально мультфильм отличается от других — он будто целиком создан из бумаги, а герои словно двигающиеся по листку человечки, раскрашенные акварельными красками. Детализации в нём не слишком много, но её достаточно, чтобы сделать акцент на самых важных вещах. При этом зрителям стоит знать, что в мультфильме почти нет текста — лишь время от времени зачитываются стихотворения самого Пушкина, которые вдохновили создателей на тот или иной эпизод. Герои не разговаривают, и это позволяет взглянуть на них не как на персонажей, а как на часть общей картины. Вместо этого в картине звучит музыка, написанная композитором Вячеславом Кругликом — она задаёт особую атмосферу происходящему на экране и оживляет образы героев, созданные режиссёром и художником.

«Пушкин и… Михайловское. Начало» выходит на экраны российских кинотеатров 6 июня.