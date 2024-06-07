Мэтт Бомер снимется в перезагрузке «Белого воротничка»

«Белый воротничок» возвращается на телеэкраны. Создатель оригинального сериала Джефф Истен сообщил, что работает над новой версией популярного проекта о работе ФБР. «Мы собираемся сделать перезагрузку. Я пишу сценарий», - рассказал он Variety во время панельной дискуссии TV Fest. Исполнитель главной роли Мэтт Бомер заверил, что станет частью нового проекта: «Я в нём!». «Будет сниматься оригинальный актёрский состав», - добавил сценарист, имея в виду, что к своим ролям помимо Бомера вернутся также Тим ДиКей и Тиффани Тиссен.

© кадр из фильма

«Это фантастический сценарий, и в нём есть ответы на все вопросы, которые у вас остались, если вы смотрели шоу, - отметил ДиКей. – И это привлечёт к шоу тех, кто его вообще не видел. Обе стороны меча заточены».



По словам Тима, в новом проекте будет отдана также дань уважения и Уилли Гарсону, сыгравшему Моцци в оригинальном сериале и скончавшемуся в 2021-м.

«С такой чувствительностью и сердечностью, - сообщила Тиссен. – Я сказала Джеффу после того, как закончила читать, я была так взволнована, но в то же время на глазах у меня были слёзы, по хорошей причине. Вас захватывают напряжение, дрожь, персонажи и любовь в этой версии-перезагрузке».



Истен дал понять, что «Белый воротничок» в последнее время вновь обрёл популярность благодаря стриминговым сервисам, как и другой проект «Форс-мажоры» (2011-2019), который также получит продолжение. Именно после «расцвета» «Форс-мажоров» и было решено сделать новую версию «Белого воротничка».

«По прошествии времени, надежда казалось призрачной», - сообщил Джефф. – Но скажем «спасибо» «Форс-мажорам», запустившим этот стриминговый тренд. Они были прекрасны и заставили людей смотреть «Белого воротничка» на Netflix. У него сейчас очень, очень хорошие показатели. Положа руку на сердце, это было так: «Эй, давайте, сделаем ещё один сериал».



Мэтт Бомер сыграл в «Белом воротничке» отпетого мошенника Нила Кэффри, волей судьбы вынужденного консультировать спецагента ФБР Питера Бёрка (ДиКей) по раскрытию преступлений в сфере бизнеса и высокотехнологичных отраслях. Шоу в количестве 81-й серии транслировалось с 2009-го по 2014-й гг. и завершилась «открытой» концовкой, которую легко можно разрабатывать дальше в сюжетном плане.