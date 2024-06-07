Сарик Андреасян назвал два впечатливших его фильма

Режиссер Сарик Андреасян на полях Петербургского международного экономического форума рассказал NEWS.ru, что из последних российских фильмов его впечатлили «Мастер и Маргарита» и «Майор Гром». По его словам, первая картина снята достойно, хотя с некоторыми упущениями, которые свойственны экранизациям романов. Что касается супергеройской картины, то она поражает своим размахом, отметил Андреасян.

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Признаться честно, я смотрел немного. Из того, что я посмотрел, кроме своих [работ], я видел «Мастера и Маргариту». Я посмотрел «Майора Грома». «Мастер и Маргарита» меня очень впечатлил. Я считаю, что это очень достойно сделано, пусть и с какими то немножечко допущением, потому что все таки адаптировать такую книгу это сложно, — сказал он.



Режиссер утверждает, что «Майор Гром» понравился ему размахом, хотя он уже давно не ребенок, которого могут впечатлить супергеройские фильмы. Однако, если оценивать работу по вложенным в нее средствам, силам и энергии, то она выполнена на уровне, пояснил он.

Это видно. И мне кажется, что это все хорошо. То есть фильмы должны быть разные, и зрителю тоже нужно разное кино, — уточнил Андреасян.



Ранее актриса Ольга Будина удивилась тому, что, несмотря на 2,5 года проведения специальной военной операции, в России не появилось фильмов о героях фронта и тыла. Она призвала начать снимать ленты об СВО. Также артистка выразила надежду на оказание режиссерам поддержки для этой работы.