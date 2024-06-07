«Кинопоиск» обнаружил рост интереса к зарубежным сериалам

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» составил топ-20 самых популярных у россиян сериалов весны 2024 года и проанализировал некоторые тенденции, в частности, выяснил, что на фоне дефицита громких российских премьер растет интерес к зарубежным телепроектам. Общий интерес отечественных зрителей к сериалам весной 2024 года вырос на 20% по сравнению с 2023-м. Но если в прошлом году рост Индекса Кинопоиск Pro происходил за счет внимания к отечественным сериалам, то в этом зарубежные проекты оказались заметнее. По сравнению с прошлым годом, интерес к иностранным сериалам вырос сильнее, чем к российским. На это повлияли громкие премьеры от Netflix и Prime Video вкупе с ростом внимания к аниме.

© кадр из фильма

- Весна и осень для стримингов и телевидения — главные сезоны больших премьер. Два самых популярных сериала 2023 года «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Король и Шут» вышли как раз осенью и весной. Но этой весной заметные отечественные новинки — прежде всего продолжения уже знакомых зрителям франшиз. На их фоне яркие премьеры иностранных сериалов снова стали привлекать заметно больше внимания аудитории, — говорит директор по взаимодействию с индустрией Яндекса Ксения Болецкая.



В топ самых громких зарубежных премьер весны попали американские сериалы «Fallout» и «Сегун», а также турецкий «Великолепный век». В 2024 году, несмотря на рост общего интереса к сериалам, ощущается дефицит громких российских премьер. Особенно это стало заметно в весенний сезон, когда внимание к хиту прошлой осени «Слово пацана. Кровь на асфальте» стало снижаться. К примеру, весной 2023 года в топ-20 популярных сериалов сезона попали семь премьер отечественных проектов, а весной 2024 года — только три: новый сезон «Универа», продолжение сериала «Чикатило» и новый сезон «Папиных дочек» (Start, СТС).

Средняя доля интереса россиян к отечественным сериалам весной 2024 года составила 39,3% от общего интереса к сериалам. Она снизилась по сравнению с прошлогодним показателем за весенний сезон (40,3%). В прошлом году доля интереса к российским проектам в общем интересе к сериалам трижды била рекорды: в марте 2023 года, когда вышел «Король и Шут» (42,6%), а также в ноябре (49,6%) и декабре (60,7%) — на волне популярности «Слова пацана». Этой весной интерес к российским сериалам все еще сильно выше, чем к американским, японским или турецким, но в совокупности иностранные проекты получают больше внимания, и их популярность растет быстрее.

Топ-20 сериалов весны 2024 года (по данным Индекса Кинопоиск Pro):

«Универ»;

«Слово пацана. Кровь на асфальте»;

«Чикатило»;

«Зимородок»;

«Fallout»;

«Сёгун»;

«Постучись в мою дверь в Москве»;

«Великолепный век»;

«Бедные смеются, богатые плачут»:

«Джентльмены»;

«Ван-Пис»;

«Поднятие уровня в одиночку»;

«Отель «Хазбин»;

«Гравити Фолз»;

«Игра престолов»;

«Задача трёх тел»;

«Мажор»;

«Постучись в мою дверь»;

«Папины дочки»;

«Пацаны».