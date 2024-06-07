Уилл Смит назвал «В погоне за счастьем» лучшим фильмом в своей карьере

Недавно Уилл Смит в очередной раз пообщался с журналистами. В ходе разговора у актёра спросили, какой фильм в своей обширной карьере он считает лучшим — им оказалась драма «В погоне за счастьем».

© Кадр из фильма «В погоне за счастьем»

Думаю, что лучший фильм в моей карьере — это «В погоне за счастьем». Сразу после него идут первые «Люди в чёрном».



«В погоне за счастьем» рассказывает о Крисе Гарднере – отце-одиночке, который воспитывает пятилетнего сына и делает всё, чтобы ребёнок рос счастливым. В один момент героев выселяют из квартиры, но, не желая сдаваться, отец устраивается стажёром в компанию. Испытательный период длится полгода, и всё это время Крис не будет получать никаких денег.

За роль в данной картине Уилл Смит даже был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».