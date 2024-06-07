Авторы сериала «Сегун» уже знают, о чем расскажет продолжение

Недавно сценаристы сверхпопулярного исторического сериала «Сёгун» Рейчел Кондо и Джастин Маркс пообщались с журналистами издания Collider. В ходе разговора авторы поделились, что уже знают, о чём расскажет продолжение шоу. Напомним, ранее телеканал FX объявил о продлении сериала сразу на два сезона.

© Кадр из сериала «Сегун»

По словам сценаристов, изначально они были не совсем уверены в том, как события будут развиваться дальше, однако затем они встретились с главой телеканала FX Джиной Балиан и дочерью писателя Джеймса Клавелла.

После всех обсуждений Кондо и Маркс решили, что последующие сезоны станут также опираться на реальных персонажей. Сценаристы не видят проблемы в том, что теперь им придётся работать без исходного материала.

Мы знаем, чем всё это закончится. Как только мы увидели этот момент, мы сказали: «Теперь надо как-то до этого дойти. Мы должны сделать это».



Шоу основано на одноимённом историческом романе Джеймса Клавелла и рассказывает об английском капитане Джоне Блэкторне, попавшем в Японию в разгар междоусобных войн в 1600 году.