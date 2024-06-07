В "Газпром-медиа" посоветовали повышать узнаваемость актеров для продвижения фильмов

Холдинг "Газпром-Медиа" предложил коллегам из дружественных страх повышать узнаваемость их актеров перед выходом фильмов совместного производства в России. Это поможет продвижению таких картин, считает генеральный директор холдинга "Газпром-Медиа" Александр Жаров.

© РИА Новости

"Проблема неуспеха наших фильмов за рубежом и неуспеха зарубежных фильмов неголливудского производства в России связана с тем, что звезды, которые являются звездами в своей стране, не являются таковыми в другой стране. Мы предложили нашим коллегам в Китае, Индии и Турции использовать возможности нашего блогерского агентства "Инсайт люди": начинается работа по продвижению фильма, их звезды заранее приезжают в нашу страну - и мы делаем их популярными здесь. И тогда мы будем уверены, что успех у этого фильма будет", - сказал он на сессии "Искусство без границ: развитие культурной дипломатии" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).



По словам Жарова, сегодня холдинг уже ведет переговоры с коллегами в Китае по поводу участия одного из российских актеров в блокбастере, который выйдет в 2026 году.

"Соответственно, будет продвижение китайских звезд до выхода этого фильма на территории Российской Федерации - это мощный маркетинговый инструмент и это совершенно точно инструмент дипломатии в области культуры", - добавил он.



Сейчас "Газпром-медиа" активно ведет диалог с крупной китайской кинокомпанией China Film по вопросу совместного создания контента, также холдинг уже работает с компаниями в Турции, Индии и других странах.

"Например, наше шоу "Выжить в Самарканде", которое мы снимали в Узбекистане. По нашим данным, на 11% возрос интерес наших сограждан к поездкам в Самарканд после этого шоу. Его посмотрели 25 млн человек в эфире ТНТ, на Rutube - порядка 100 миллионов просмотров", - отметил Жаров.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня, его тема в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи представителей малого и среднего предпринимательства, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационнымпартнером мероприятия.