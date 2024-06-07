Яна Гладких пытается просветить Алексея Чадова в трейлере «Культурной комедии»

Трейлер фильма «Культурная комедия» обнародовала 7 июня 2024 года кинокомпания «Централ Партнершип». Главные роли в картине режиссера Владимира Котта исполнили Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, а также снялись Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Антон Ескин, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина и другие.

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По сюжету, циничный пермский чиновник Виктор Летаев (Чадов) курирует дорожное строительство и привык всегда добиваться своего. Он знает и любит свое дело, но не интересуется ничем другим. Его кредо:

«Я колол дрова, мне было не до этих ваших Чеховых с Пастернаками, потому что дрова нужны всем, а искусством дом не согреешь».



Но циничное мировоззрение меняется, когда новым вектором развития региона становятся культура и искусство. Теперь, чтобы усидеть в кресле чиновника, ему предстоит изучить культурное наследие Пермского края. В помощь себе он берет уроки у преподавателя искусствоведения Марины Николаевны (Гладких). Но удастся ли ей облагородить бескультурного чиновника?

Большая часть сцен картины снималась весной 2023 года в культурно-исторических локациях Перми и окрестностях Пермской области. Съемки проходили в интерьерах Пермского театра оперы и балета, Института культуры, в парке им. А.П. Чехова, а также в живописных пейзажах Губахинского района и в других знаковых местах Пермского края. В проекте приняли участие жители города — с их участием снималась сцена празднования 300-летия Перми. Помимо этого, в кадре были задействованы актеры театров, деятели искусства и творческие коллективы Пермского края.

- Я не верю, что искусство может перевоспитать человека. Великая задача искусства — заставить его что-то почувствовать. Чтобы человек почему-то стал переживать, сопереживать людям на экране, которых он никогда не встретит, которые даже не существуют. Если человек что-то почувствует – это уже победа. Здесь я солидарна со своим персонажем Мариной, искусство, которое прокачивает эмпатию, как мышцу, — это самое достойное дело, - говорит актриса Яна Гладких.



В российский прокат «Культурная комедия» выйдет 11 июля.