Сериал «Слово пацана» привлек на НТВ новую аудиторию

Генеральный директор НТВ Алексей Земский пришел на стенд "РГ" на Санкт-Петербургском Международном Экономическом форуме. В ответ на вопросы нашего обозревателя он рассказал, каковы итоги телесезона для НТВ. В частности - как проявили себя новые проекты, например, шоу "Маска" и "ВИА Суперстар!".

© Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

По словам Алексея Владимировича, сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте", несмотря на то, что его показывали в поздний прайм, в 23.00, показал высокие цифры просмотров и привлек на НТВ новую молодежную аудиторию.

Также наш гость рассказал, какими новыми шоу и сериалами порадует зрителей НТВ в новом сезоне? В частности, появится шоу для всей семьи "Чудо". Одной из составляющих этого проекта станет возможность для каждого участника обратиться к стране. Самое яркоеобращение, которое выберут зрители НТВ, канал покажет в Новогоднюю ночь.

Речь зашла и о документальных проектах, которым на НТВ уделяется особое внимание. В пуле тематических каналов НТВ появился канал документального кино "Неизвестная Россия", весной прошёл первый одноименный фестиваль. Документальные ленты-победители будут показаны на НТВ. Почему НТВ развивает направление документального кино и когда ждать второго фестиваля? Алексей Земский ответил и на этот вопрос, рассказав, что в следующем году фестиваль документального кино будет еще более масштабным и у него появятся новые партнеры.

Что ответил Алексей Владимирович в ответ на нашу инсайдерскую информацию о планах в августе провести индустриальный медиафорум? Когда будет функционировать новое здание НТВ? Ответы на эти и другие вопросы можно получить, просмотрев видеозапись интервью.