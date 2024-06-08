Сериал «Фоллаут» может получить до пяти сезонов

Недавно шоураннер сериала «Фоллаут» Грэм Вагнер пообщался с журналистами издания The Hollywood Reporter. По словам Вагнера, изначально авторы обсуждали, что проект должен получить пять сезонов, но особых надежд по поводу данной цифры не питали.

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Однако после колоссального успеха сериала шоураннер считает, что выпуск пяти сезонов кажется более чем реальным.

"Мы говорили о трёх и пяти сезонах. Учитывая огромный успех шоу, выпуск пяти сезонов кажется теперь более чем реальным. Но индустрия капризна, и мы должны подходить к каждому сезону так, будто он последний."



Премьера первого сезона сериала «Фоллаут» состоялась 11 апреля в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Вероятно, продолжение выйдет не раньше второй половины 2025 года.