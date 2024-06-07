В Британии засудят Netflix «за клевету» в сериале «Олененок»

Британка Фиона Харви подала в суд на стриминговый сервис Netflix за выпущенный в 2024 году мини-сериал «Оленёнок», снятый по автобиографической книге шотландского юмориста Ричарда Гэдда.

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Харви утверждает, что Netflix её оклеветал вместе с Гэддом, потому что образ героини Марты списан с неё, но по большому счёту не соответствует действительности и является «грубой ложью». У Харви такая же работа и поведение, она писала Гэдду письма, но не в таком количестве и не была такой навязчивой, как утверждается в сериале.

«Оленёнок» создан по мотивам автобиографической книги Гэдда и рассказывает о преследованиях некой женщины (в сериале это Марта), которая караулит его у дома, пишет множество писем, регулярно названивает и всячески навязывает своё общество.

Поскольку Харви утверждает, что она — прообраз Марты, но ложный, потому требует моральную компенсацию в размере $170 млн. В свою очередь, студия Netflix встала на сторону юмориста, утверждая, что он имеет право на свою историю.