Вышел тизер мультсериала Among Us

Убийства амогусов — в первом тизере мультсериала Among Us
Студия Innersloth опубликовала дебютный тизер мультсериала Among Us. В ролике показали убийства амогусов и внутреннее убранство космического корабля.
Видео доступно на YouTube-канале Innersloth. Права на видео принадлежат Innersloth.
Мультсериал Among Us был анонсирован летом 2023 года. Производством занимаются компания CBS Studios и её подразделение Eye Animation Productions. Анимацию создаёт студия Titmouse — до этого она работала над «Землёй дураков» и «Арло, мальчиком-аллигатором».
Главных героев в мультсериале Among Us озвучат Элайджа Вуд (кинотрилогия «Властелин колец»), Эшли Джонсон (серия игр The Last of Us), Рэндалл Парк («Аквамен», «С корабля») и Иветт Николь Браун («Странная парочка»).
Дата выхода шоу пока не раскрывается.