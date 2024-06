Вышел тизер мультсериала Among Us

Студия Innersloth опубликовала дебютный тизер мультсериала Among Us. В ролике показали убийства амогусов и внутреннее убранство космического корабля.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Innersloth. Права на видео принадлежат Innersloth.

Мультсериал Among Us был анонсирован летом 2023 года. Производством занимаются компания CBS Studios и её подразделение Eye Animation Productions. Анимацию создаёт студия Titmouse — до этого она работала над «Землёй дураков» и «Арло, мальчиком-аллигатором».

Главных героев в мультсериале Among Us озвучат Элайджа Вуд (кинотрилогия «Властелин колец»), Эшли Джонсон (серия игр The Last of Us), Рэндалл Парк («Аквамен», «С корабля») и Иветт Николь Браун («Странная парочка»).

Дата выхода шоу пока не раскрывается.