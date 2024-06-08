Летом в России ожидаются яркие кинопремьеры

Летнее время всегда было сложным сезоном для кинопроката, но Минкультуры и Фонд кино стремятся привлечь аудиторию и в период отпусков и каникул. Этим летом в кинотеатрах ожидаются яркие премьеры, рассказала ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр культуры РФ Ольга Любимова.

"[Фильм "Майор Гром: Игра"] далеко не единственная большая премьера. Среди других ярких летних проектов стоит упомянуть комедии "Непослушники", "Тур с Иванушками", "Водитель-олигарх", мультфильмы "Три Богатыря. Ни дня без подвига", "Большое путешествие вокруг света", "Формула воды", "Лунтик. Возвращение домой", фэнтези "Самая большая Луна", семейный фантастический фильм "Пираты галактики Барракуда", - рассказала министр.



Она отметила, что проблема летнего проката "была всегда".

"Она существовала и в 2019 году, до ковида, и во время ковида, и с началом специальной военной операции. Во всех странах существует эта специфика. Связана она, конечно, с отпуском - люди отправляются на каникулы", - пояснила Любимова.



По ее словам, сделать традицией летние походы в кинотеатры - общая амбициозная задача, которая стоит перед министерством культуры, Фондом кино и отраслью.

"Делать такие картины, снять такие яркие релизы и так правильно их расставить внутри летних детских каникул и отпусков, чтобы не пойти в кино было просто невозможно", - добавила глава министерства.



Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. Тема форума в этом году: "Основа многополярного мира - формирование новых точек роста". Запланированы встречи МСП, креативного бизнеса, Молодежный день ПМЭФ, а также форумы "Лекарственная безопасность", "Академия ПМЭФ" и "ПМЭФ юниор". Организатор - Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.