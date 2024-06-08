Раскрыта разница между «Оскаром» и Евразийской кинопремией

Евразийская кинопремия не выступает аналогом «Оскара» и в отличие от американской киноакадемии будет фокусироваться на разнообразии национальных кинематографий, заявила ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр культуры РФ Ольга Любимова. Она объяснила, что у американских киноакадемиков есть только одна номинация «Оскара» за зарубежный фильм.

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Здесь совершенно иная история. Это совместный проект с нашими коллегами из стран БРИКС, из Казахстана, Узбекистана. У нас есть договоренность с коллегами из Китая. Речь идет о том, что нам очень хотелось создать общую академию с коллегами из разных стран, где развит национальный кинематограф, — рассказала глава ведомства.



По ее словам, проект позволяет вспомнить уникальные страницы «Казахфильма» и «Узбекфильма». У зрителей и экспертов появится возможность посмотреть, оценить, наградить лучших и создать собственную киноакадемию, подчеркнула Любимова. Она добавила, что название премии менять не планируется и первое вручение состоится в 2025 году.

Российский режиссер Никита Михалков ранее раскритиковал новые требования Американской киноакадемии к претендентам на «Оскар» в категории «Лучший фильм». По словам кинодеятеля, один из самых престижных конкурсов умер из-за навязывания правил об участии в кинолентах представителей различных меньшинств, в том числе движения ЛГБТ (признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).