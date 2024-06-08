Рецензия на фильм «Плохие парни до конца»

Клишированный фильм, от которого невозможно оторваться

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«Плохие парни» никогда не цепляли оригинальностью и не претендовали на величие. Это было классическое бадди-муви без особых изысков. Нюанс в том, что начинающий режиссер Майкл Бэй перекрывал каждую банальность чем-то потрясающим. Сюжет простой, но главные герои полны харизмы и удивляют шутками. Злодей скучен, но насколько же задорно с ним дерутся. На экране обычная погоня, однако как зрелищно всё вокруг взрывается.

В итоге фильм напоминал отвязную вечеринку, в финале которой все от души улыбались и обещали повторить подобное ещё разок. И ведь действительно повторяли, пусть и с задержкой: второй фильм вышел через восемь лет после оригинала, третий — ещё через 17.

6 июня до мирового проката добралась четвёртая часть — «Плохие парни до конца». Это по-прежнему старый добрый боевик с клишированной историей и искренним желанием развеселить зрителя.

«Плохие парни до конца»: информация о фильме

Название : «Плохие парни до конца» (Bad Boys: Ride or Die);

: «Плохие парни до конца» (Bad Boys: Ride or Die); Режиссёры : Адиль Эль Арби, Билал Фалла;

: Адиль Эль Арби, Билал Фалла; Актёры : Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс и другие;

: Уилл Смит, Мартин Лоуренс, Ванесса Энн Хадженс и другие; Дата выхода : 6 июня 2024 года;

: 6 июня 2024 года; Жанр : боевик, комедия, криминал;

: боевик, комедия, криминал; Продолжительность : 115 минут;

: 115 минут; Страна: США.

«Плохие парни до конца»: где смотреть?

В России уже стартовали неофициальные показы. В цифре фильм выйдет ориентировочно до конца лета.

Старые копы, новые проблемы

После череды безумных приключений и суровых утрат герои обретают покой. Майк женится, Маркус поедает вкусняшки и гордится детьми, злодеи никого не достают. Всё меняется, когда покойного шефа наших плохих парней обвиняют в сговоре с картелем. Герои не верят этим глупостям, поэтому начинают собственное расследование и быстро выясняют: в полиции Майами сидит крот, который и мутит воду.

От самой истории не стоит ждать многого. На это намекает центральная интрига: герои весь фильм ищут предателя, но вы вычислите его в середине хронометража. Уж больно карикатурно подонок себя ведёт. Играй он в «Мафию» или Among Us, точно вылетал бы первым.

С главным злодеем похожая история. У него фактурная внешность и трагичная предыстория, однако всё это обнуляется шаблонным поведением. Безжалостно смотреть по сторонам и грозить героям суровой расправой, а затем бездарно слиться? Нашему бандиту такое по душе.

Фильму вообще не особо интересны второстепенные персонажи. Взять хотя бы великолепную Рэй Сихорн из «Лучше звоните Солу». Актриса давно доказала, что справится с любой драматической задачей, но в новинке ей попросту нечего играть. Почему так? Потому что её персонаж — не полноценный человек, а всего лишь функция. Она нужна, чтобы накалить страсти, усилить чувство вины героев и в конце концов отпустить им грехи.

Любопытно, что эти минусы вообще не вредят фильму. Всё же второстепенные персонажи нормально выполняют свои задачи и регулярно организуют Майку и Маркусу звёздный час. Ну а эти ребята так зажигают, что скучать не приходится.

К примеру, Маркус в начале фильма оказывается на грани смерти и переживает трансцендентный опыт. Теперь твердит о прошлых жизнях, где он был пастухом, а Майк — упрямым ослом, и вообще считает себя бессмертным. Выкрутасы Маркуса не только смешат, но и всерьёз влияют на сюжет. Даже нелепая теория о бессмертии выстреливает в конце фильма.

Дурачества не работали бы, не получай Уилл Смит и Мартин Лоуренс столько удовольствия от ролей. Они в каждой сцене полны энтузиазма и нескрываемого желания повеселиться. Неудивительно, что за тандемом, образовавшимся ещё в 1995 году, так интересно следить.

Экшен не даёт заскучать

Экшен в новых «Плохих парнях» завязан на обычных перестрелках, но в каждую из них вложили уйму труда. Всё ради того, чтобы движения, выстрелы и смерти выглядели максимально убедительно.

Чего стоит сцена, где юный морпех обороняет дом от вторжения. Сражение разворачивается на неказистой кухне, однако смотреть за действием интереснее, чем за эпичными драками в фантастических мирах Marvel. Помещение разлетается на кусочки, любой стол становится укрытием, каждое движение пехотинца резкое и безжалостное. В итоге под конец сцены хочется восторженно ахнуть.

Хотя лучшую перестрелку постановщики приберегли на финал, частично снятый одним кадром. Съёмка там ведётся с камеры, прикреплённой к груди Уилла Смита. Актёр постоянно ей крутит и меняет ракурс с первого на третье лицо и обратно. Выглядит потрясающе!

«Плохие парни до конца»: стоит ли смотреть?

Новые «Плохие парни» не совершают революцию, зато развлекательную функцию выполняют на пять баллов. Вы посмеётесь над шутками, впечатлитесь задорным экшеном и в лучшие моменты вожмётесь в кресло от напряжения. Этого достаточно, чтобы выдать фильму почётный статус «Заслуживает просмотра».

Оценка «Плохих парней до конца» — 7,5 из 10

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У Смита и Лоуренса потрясающий дуэт;

Экшен отлично развлекает;

Полно удачных шуток.

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