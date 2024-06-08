Вышел трейлер нового мультсериала про черепашек-ниндзя

Опубликован первый трейлер "Рассказов о черепашках-ниндзя" (Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles). Выглядит исключительно энергично.

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Боевым пресмыкающимся предстоит сражаться с новыми монстрами и архизлодейкой Бишоп.

Предприятием занимались, в том числе, Кристофер Йост и Кевин Истмэн, сценаристы, известные по предыдущим проектам в рамках франшизы.

Эйприл вновь чернокожая, но не настолько акцентированно "бодипозитивная", как в прошлый раз. Персонажа озвучивает Айо Эдебири - как и в прошлогоднем "Погроме мутантов".

Предприятие ушло на постпродакшн. Стриминг-релиз - 9 августа, в первом сезоне обещана дюжина "эпичных серий".