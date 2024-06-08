Кологривый может сыграть молодого Жириновского в сериале

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) лидер ЛДПР Леонид Слуцкий поделился подробностями о грядущем сериале о Владимире Жириновском, который планирует снять "Первый канал". По словам Слуцкого, на роль молодого Жириновского рассматривается актер Никита Кологривый, известный по фильмам "Лёд", "Тренер" и "Холоп".

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"Мы опираемся на сверхпрофессиональных партнеров. Уверены, что это будет действительно исторический сериал", - подчеркнул Слуцкий.



Ранее Слуцкий уже сообщал, что "Первый канал" запустит проект о Владимире Жириновском. Он также отметил, что состоялась встреча с директором "Первого канала" Константином Эрнстом, где обсуждались детали будущей картины и кандидаты на главную роль.

"Первый канал" подтвердил свои планы по съемкам сериала, но конкретных имен актеров пока не озвучил. Выбор Никиты Кологривого для роли молодого Жириновского вполне логичен. Молодой актер обладает харизмой, яркой внешностью и уже успел зарекомендовать себя в успешных проектах. Он способен передать энергию, остроумие и неординарность молодого Жириновского, который с самого начала своей политической карьеры выделялся среди других лидеров.

Остается ждать подробностей о кандидатах на роль Жириновского в более зрелом возрасте и о самом сценарии сериала. Как будет показана политическая карьера Жириновского, его влияние на российскую политику, и какие исторические события будут отражены в сериале, пока остается загадкой. Но интерес к этой истории уже огромный, и "Первый канал" несомненно стремится создать не просто биографическую ленту, а полноценный кинопроект, способный захватить внимание зрителей.