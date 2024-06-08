Режиссер и актер Вуди Аллен выступит в роли рассказчика в мультфильме «Стул мистер Фишера» (Mr. Fischer’s Chair). Как сообщает Variety, анимационная короткометражка будет посвящена чемпионату мира по шахматам 1972 года, где Бобби Фишер встретился с Борисом Спасским. Во время 17-й игры «матча века» советская команда обвинила американцев в манипулировании креслом Фишера с целью злонамеренного причинения вреда его противнику, что привело к тщательному изучению этого предмета мебели.

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Авторами сценария и режиссерами фильма являются Хосе Сапата и Лоренцо Дегль Инноченти, которые недавно вместе работали над анимационным короткометражным фильмом «Обезьяна», удостоенным премии Испанской киноакадемии «Гойи». Мультфильм будет совмещать авторские рисунки и компьютерную анимацию.

Вуди Аллен не только прочитает закадровый текст, но также выступит в качестве сопродюсера проекта. В последний раз он «снимался в мультфильмах» в 1998 году, когда озвучил главного героя в фильме Disney «Муравей Антц».