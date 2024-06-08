Вышел новый тизер фильма «Дэдпул 3»

8 июня актёр Райан Рейнольдс опубликовал новый тизер фильма «Дэдпул и Росомаха». В ролике показали свежие кадры из картины, сражения с врагами, Догпула и злодея, который с помощью телекинеза обезоруживает Росомаху.

© Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Ryan Reynolds. Права на видео принадлежат Marvel.

Ко всему прочему, в конце ролика главные герои прыгают в некий портал, который очень напоминает заклинание Доктора Стрэнджа. В конце мая актёр Бенедикт Камбербэтч подтвердил, что форма портала действительно похожа на ту, какую его герой использует в других фильмах франшизы. Однако это не значит, что за его созданием стоит именно Стрэндж.

Картина «Дэдпул 3» расскажет, как Дэдпулу выпадет шанс стать настоящим супергероем. Правительство отправляет его на секретное задание спасти свою «небольшую вселенную», где он впервые встретится с Росомахой.

Мировая премьера картины состоится 26 июля.