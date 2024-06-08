Эксперт заявил, что рынку онлайн-кинотеатров нужна единая система аналитики

Рынок онлайн-кинотеатров сталкивается в настоящее время с проблемой отсутствия единой прозрачной системы аналитики контента. Такое мнение выразила директор по исследованиям "Газпром-медиа" Дарья Пугачева.

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"Аудиторная аналитика сегодня базируется на внутренних данных стримингов, данных ТВ-рейтингов, если проект транслировался на телеканале, и множестве косвенных метрик, например анализе поисковой выдачи, росте трафика на страницы сериала. Отсутствие единой системы измерения затрудняет процесс анализа и снижает прозрачность работы платформ", - сказала она на сессии "О контенте и конкуренции: развитие отечественных стриминговых платформ" в рамках ПМЭФ.



По словам Пугачевой, когда государство инвестирует в отрасль и активно поддерживает ее, особенно важно иметь прозрачные и понятные метрики эффективности.