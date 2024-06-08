Хью Джекман сыграет в комедии «Три полных мешка: Овечий детектив»

Хью Джекман, Эмма Томпсон, Николас Браун («Наследники») и Николас Голицын («Мысль о тебе») снимутся в комедии «Три полных мешка: Овечий детектив» (Three Bags Full: A Sheep Detective Movie). Как сообщает Deadline, это будет экранизация популярной книжки Леони Суонн, сценарий написал Крэйг Мэйзин («Одни из нас», «Поймай толстуху, если сможешь»), а режиссерское кресло займет Кайл Балда. Это будет игровой дебют автора анимационных фильмов «Миньоны», «Лоракс» и других.

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Он расскажет о Джордже Харди (Джекман) - пастухе, который любит своих овец и выращивает их только ради шерсти. Каждую ночь он читает им вслух детективы, не подозревая, что овечки не только понимают его, но и потом часами спорят о том, кто это сделал. Когда Джорджа находят мертвым при загадочных обстоятельствах, овцы сразу понимают, что это было убийство. Местный полицейский Тим Дерри (Браун), которому поручают это дело, ни разу в жизни не раскрыл ни одного серьезного преступления. Поэтому овцы решают сделать это сами, даже если для этого придется впервые покинуть луг и встретиться лицом к лицу с тем фактом, что человеческий мир не так прост, как кажется в книгах.

В актерский состав вошли также Молли Гордон, Хонг Чау, Тосин Коул, Кобна Холдбрук-Смит, Конлет Хилл и Мандип Диллон.

Выход картины в прокат запланирован на 20 февраля 2026 года.