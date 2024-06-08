Сериал «Полиция Токио» закрыли после второго сезона

Холдинг HBO объявил о закрытии сериала «Полиция Токио», второй сезон которого завершился 4 апреля. Как рассказали создатель проекта Дж. Т. Роджерс и продюсер онлайн-кинотеатра Max Сара Обри, изначально авторы задумывали финал второго сезона как последнюю точку проекта. При этом если им ещё выпадет возможность поработать над созданной вселенной, то они обязательно к ней вернутся.

© Кадр из трейлера сериала "Полиция Токио"

Сериал «Полиция Токио» основан на книге Tokyo Vice, написанной американским журналистом Джейком Эдельштейном о его работе в Токио 1990-х. Репортёр изучал деятельность японской полиции, проводил коррупционные расследования, а также исследовал быт и нравы якудза. Шоу вольно адаптирует оригинальное произведение, однако многие книжные элементы остались на месте.

Пилотный эпизод сериала снял Майкл Манн, известный по «Схватке» и грядущему «Феррари». Он же выступил исполнительным продюсером шоу. Главные роли в сериале исполнили Кен Ватанабэ («Начало») и Энсел Элгорт («Вестсайдская история»).