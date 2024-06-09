В Астрахани в реконструкцию кинотеатра «Октябрь» вложат более одного млрд рублей

Стоимость реконструкции единственного в России кинотеатра с зимним садом "Октябрь" в Астрахани составляет более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили Министерстве культуры Астраханской области.

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"Реконструкция объекта культурного наследия регионального значения "Культурно-развлекательный кинокомплекс "Октябрь" <…> осуществляется в рамках реализации программы социально-экономического развития Астраханской области на 2022-2026 годы. Цена государственного контракта <…> составляет 1 млрд 40 млн рублей", - сказали в региональном министерстве.



По данным ведомства, сейчас в кинотеатре идет ремонт в технических помещениях, прокладываются системы кондиционирования и отопления, монтируются воздуховоды, обновляются колонны в зимнем саду. По итогам реконструкции будет создана площадка для проведения широкого спектра культурных и деловых мероприятий.

В декабре 2016 года в киноцентре, где росли многолетние пальмы и редкие виды растений, произошел пожар, охвативший почти четверть всей площади здания. Обитавших в центре животных удалось спасти и перевезти в местный зоопарк, а зимнему саду с редкими растениями был причинен ущерб. Объект был надолго законсервирован, восстановительные работы начались в сентябре 2022 года и должны завершиться до конца года.

В региональном министерстве также отметили, что в планах отреставрировать и главную достопримечательность Астрахани - памятник федерального значения белокаменный кремль XVI века. Проектная документация будет разрабатываться на федеральном уровне в 2024 году, заказчиком будет выступать Министерство культуры РФ. Реставрационные работы будут проходить в рамках государственной программы РФ "Развитие культуры". Предварительно, приоритетными объектами для реставрации станут башни астраханского кремля, Пречистенская колокольня и стены кремля.

Кинотеатр "Октябрь" был построен в 1909 году. Это единственный кинотеатр в России с зимним садом, где росли несколько пальм, возрастом более 150 лет, а также другие редкие виды растений из разных стран.