Трейлер: Снятый 70 лет назад фильм "Семь самураев" вновь выйдет в прокат

12 июня в США состоится театральный ре-релиз "Семи самураев", одного из признанных шедевров мирового кинематографа. Лента отреставрирована в разрешении 4К. В Сети сегодня появился трейлер проекта.

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Фильм, перед которым преклоняли колено подряд ведущие современные режиссеры, помечен в нем как "эпос на все времена".

"Самураи" занимают первое место в списке авторитетного журнала Empire "100 лучших фильмов мирового кинематографа", дав почву для гигантского количества условных ремейков и отсылок.

Премьера картины Куросавы состоялась в апреле 1954 года. Фильм стал победителем Венецианского МКФ.

Действие ленты происходит в Японии XVI век, где крестьяне нанимают для защиты своей деревни от банд мародеров семерых самураев.