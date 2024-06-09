«Историю игрушек 5» снимет Эндрю Стэнтон — режиссер «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И»

Журналисты сообщили, что режиссёром мультфильма «История игрушек 5» выступит Эндрю Стэнтон — постановщик «В поисках Немо» и «ВАЛЛ-И». Впоследствии данные картины были награждены «Оскаром» в категории «Лучшая полнометражная анимация».

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Ко всему прочему, Стэнтон написал сценарии к двум первым частям «Истории игрушек» и «Корпорации монстров». Также постановщик занимает в Pixar должность вице-президента по креативу, поскольку отработал в студии уже более 40 лет.

Детали сюжета, полный каст актёров озвучки и другие подробности неизвестны. Информаторы предполагают, что для озвучки Вуди может вернуться Том Хэнкс.

Ожидается, что премьера «Истории игрушек 5» состоится в 2026 году, однако точная дата пока не раскрывается.