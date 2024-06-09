2-ой сезон «Сто девушек, которые очень сильно тебя любят» выйдет в январе 2025 года

Авторы аниме-адаптации популярной манги «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» объявили, что второй сезон проекта выйдет в январе 2025 года. За производство аниме отвечает студия Bibury Animation («Пять невест»), а режиссёром выступает Хикару Сато (серия «Бакуман»).

© BIBURY ANIMATION

Сериал в жанре школьной романтической комедии расскажет историю безнадёжного парня, которому отказывают все девушки. Однажды на его молитвы откликнулся бог любви: теперь Айджо Рентаро обожают сразу сотня разных девушек — но те, кому он откажет во взаимности, умрут страшной смертью.

Премьера первого сезона состоялась в октябре 2023 года. Напомним, в первый сезон адаптации вошло 12 эпизодов. Сколько серий будет в продолжении пока неизвестно.