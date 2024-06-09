Рецензия на фильм «‎Атлас»

В прошлом месяце в онлайн-формате состоялась премьера фильма "Атлас", главную роль в котором исполнила с разных сторон и ракурсов талантливая Дженнифер Лопес.

© Кадр из фильма "Атлас"

Мы его посмотрели, чтобы вам не пришлось, и в этом тексте, даже не пытаясь искусственно накрутить интригу, расскажем, что с ним не так.

Список, если раскрывать все подробности, может оказаться слишком длинным и, как следствие, утомительным, поэтому постараемся быть тезисными и лаконичными.

Начнем с сюжета. Он плоский, примитивный, схематичный и изобилует клише, которых постеснялся бы и старина Т-800: искусственный интеллект с лицом первой азиатской звезды Marvel Симу Лю восстал против человечества. Начал его неистово кошмарить, психанул, угнал ракету и рванул на ней в космос, чтобы подгаживать жалким людишкам, сидя на удаленке на другой планете.

Через флэш-форвард длиной в 28 лет (привет Дэнни Бойлу?) зрителей знакомят с титульной героиней - она воспитывалась в одном доме с ИИ-террористом и считается главным специалистом по разработке стратегии против зарвавшихся машин. На карикатурном допросе она с легкостью раскалывает одного из пособников главгада, выясняет его местоположение в соседней галактике, куда и собирается отправиться вместе с отрядом меха-рейнджеров.

Конечно же, до места назначения без приключений добраться не получается. Корабль сбивают на подлете, а протагонистка выживает только благодаря тому, что оказалась в момент крушения внутри боевого прямоходящего робота. Интерфейс махины - это голосовой помощник, который выжившая ненавидит больше всего в жизни, поэтому до финала парочка старательно отыгрывает путь Шрека и Осла из первого мультфильма про зеленого огра.

Собственно, это все. Хотелось бы сделать ремарку, что дальше говорить об истории не выйдет без спойлеров, но не получится - всем же уже даже из официального синопсиса и трейлеров понятно, кто победит и чем все закончится.

Отдельно стоит отметить убогость диалогов. Возможно, для аутентичности их и действительно писала нейросеть. То же самое можно сказать и о попытках встроить в повествование элементы юмора.

Игра актеров местами также неприятно удивляет. Если от госпожи Лопес никто и никогда не ждал особо выдающегося перформанса, то почему настолько не старается неплохой в целом актер Марк Стронг - решительного непонятно.

Единственный положительный аспект, который можно выделить в проекте, - это визуальное оформление. Дизайн окружения и объектов хоть полностью отрисован на зеленке и собран из вполне дженерик-компонентов на тему научной фантастики, но выглядит уместно и в меру "правдоподобно".

Экшен-сцены сняты хорошо и динамично - примерно на уровне синематиков AAA-тайтлов игровой индустрии, но их преступно мало и они не совсем удачно размазаны по хронометражу - смещены к вступлению и ближе к концовке.

В музыкально-звуковом плане выделить нечего. Могли бы какой-то трек главной звезды лицензировать под такое дело, чтобы хоть что-то запомнилось, но увы.

Резюмируя отметим, что Дженнифер Лопес никогда не умела в убедительность на экране и за всю актерскую часть своей карьеры так и не смогла прыгнуть выше фильмов категории "Б". Просто раньше она была моложе, востребованнее и популярнее, поэтому "продающим" драйвером ленты у нее стать в этот раз не получилось.

На этом стоит остановиться подробнее, потому что к роли ДжейЛо в этот раз не готовилась - почти весь фильм ее снимали "по пояс", и только под занавес был кадр во весь рост и сзади. Ни в коем случае не сочтите это за объективизацию, но амплуа героя боевика все же нужно соответствовать определенными кондициями, даже если отыгрывать приходится ученого-аналитика с болезненной аддикцией к кофеину. На годы пенять не стоит - Шарлиз Терон и Кейт Бекинсейл, каждый раз приводящие себя в полубогическую форму, не дадут соврать.

В итоге понятно, что мы никому не советуем смотреть "Атлас". Похожий сюжет дружбы человека с роботом хорошо раскрыт в Titanfall 2 - игрофильмы в разном хронометраже выложены в свободном доступе. Проектов на тему ИИ и того больше - лучше уж ещк раз пересмотрите ставшего мемной классикой и с каждым днем выглядящим все более прозорливым "Я, Робота".

Оценка: 1,5 из 5.