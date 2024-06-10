На ПМЭФ прошла презентация сериала «Плевако»

Приём в честь презентации сериала «Плевако» состоялся в Конюшенном флигеле Юсуповского дворца в рамках Петербургского международного экономического форума, организованный Институтом развития интернета (АНО «ИРИ»), телеканалом НТВ, онлайн-кинотеатром PREMIER и киностудией «РОК».

© Кино-Панк

Главным событием вечера стал показ эксклюзивного материала из исторического детектива «Плевако» с Сергеем Безруковым в главной роли. Сериал рассказывает про легендарного российского адвоката и блестящего оратора – Фёдора Плевако. Проект представили генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский, генеральный директор НТВ Алексей Земский, генеральный продюсер PREMIER Давид Кочаров и народный артист РФ, основатель и худрук киностудии «РОК» Алексей Учитель.

Гости мероприятия, среди которых помощник президента РФ Владимир Мединский, генеральный директор НМГ Светлана Баланова, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, режиссер Алексей Герман-младший, сценарист Андрей Золотарев, режиссер Сарик Андреасян, певица Пелагея, телеведущая Юлия Барановская, журналист Андрей Колесников, блогер и журналист Алёна Жигалова, первыми увидели фрагменты из сериала «Плевако».