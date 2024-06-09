Опубликованы постеры второго сезона «Аркейна»

Создатели сериала «Аркейн» по вселенной игры League of Legends опубликовали два новых постера шоу. На них изображены главные героини проекта: сёстры Джинкс и Вай. Первый трейлер продолжения сериала выйдет уже на следующей неделе.

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Полноценная презентация второго сезона «Аркейна» ожидается на Международном фестивале анимационных фильмов в Анси — 2024. Авторы сериала представят первые кадры из продолжения 12 июня в формате «Дневников разработчиков».

На протяжении недели создатели мультипликационных работ будут представлять свои новые проекты и делится деталями долгожданных продолжений.

Второй сезон сериала «Аркейн» выйдет в ноябре на Netflix. Сколько эпизодов войдёт в продолжение, пока не раскрывается.

Постеры второго сезона

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