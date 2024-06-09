Автор «Пацанов» уже знает, чем закончится весь сериал

Создатель сериала «Пацаны» Эрик Крипке продолжает раздавать интервью журналистам. В недавнем разговоре с представителями издания SFX шоураннер поделился, что уже знает, какой финал будет у проекта.

© Кадр из сериала "Пацаны"

Однако Крипке пока не может сказать, сколько ему ещё понадобится сезонов, чтобы подвести сериал к концовке. По его словам, он больше не будет пытаться угадывать число сезонов своих шоу. К примеру, в прошлом он говорил, что сериал «Сверхъестественное» завершится за пять лет, но на практике для этого потребовалось в три раза больше времени.

Я буду безумцем, если снова начну рассуждать, сколько сезонов будет у какого-нибудь шоу. Я больше не повторю эту ошибку, но признаю, у меня есть идея финала «Пацанов».



Премьера нового сезона «Пацанов» состоится уже 13 июня — в этот день должно выйти сразу два эпизода. Всего их будет восемь.