«Майор Гром: Игра» может стать последним фильмом в серии из-за низких сборов

23 мая в России состоялась премьера фильма «Майор Гром: Игра» — продолжения ленты «Майор Гром: Чумной Доктор», основанной на одноимённых комиксах. За почти три недели проката сборы ленты составили 410 млн рублей — это меньше, чем «Онегин», «Мастер и Маргарита» и другие российские картины 2024 года.

© Кадр из фильма «Майор Гром: Игра»

Продюсер фильма Михаил Китаев провёл сессию вопросов и ответов, в которой заявил, что вторая часть может стать финальным фильмом во франшизе. На это обратили внимание в издании 2х2. Кинодеятель признался, что сборы ленты не оправдали ожиданий инвесторов, а зарубежные онлайн-кинотеатры вроде Netflix не купят права на показы ленты из-за ухода из России.

Сейчас нет «Нетфликса», кинотеатральные сборы не вдохновляют инвесторов, поэтому надо с пониманием отнестись к тому, что, возможно, «Игра» останется финальным фильмом саги про Майора Грома.



Сейчас по вселенной «Майора Грома» разрабатывается спин-офф «Фурия» с Дарьей Верещагиной в главной роли. Вполне возможно, это будет последний проект в недавно созданной кинофраншизе.