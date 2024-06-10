Новый «Годзилла и Конг» стал самым кассовым фильмом франшизы

По данным сборов, картина «Годзилла и Конг: Новая Империя» стала самой кассовой лентой из вселенной Монстров, созданной Warner Bros. совместно с Legendary Entertainment.

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Последний фильм франшизы собрал в мире $ 570 млн при бюджете в $ 135 млн.

«Годзилла и Конг: Новая империя» — уже пятая картина во франшизе MonsterVerse от Legendary Pictures. Фильм рассказывает о противостоянии двух мифических существ с новой напастью, которая может уничтожить всё человечество.